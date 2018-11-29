"Нафтогаз" обнародовал решение Стокгольмского арбитража

Фото: Нафтогаз (РБК-Украина)

Документ на 272 страницах опубликован с купюрами

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала решение Стокгольмского арбитража в деле против российского газового монополиста ОАО "Газпром". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

Перевод на украинский язык документа на 272 страницах опубликован с некоторыми купюрами.

Как отметили в "Нафтогазе", некоторые части решений Стокгольмского арбитража остаются закрытыми из-за требований конфиденциальности контрактов между "Нафтогазом" и "Газпромом" от 2009 года.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. НАК сообщал, что за каждый день неуплаты долга начисляется пеня в размере более 0,5 млн долларов. В частности, "Нафтогаз" в конце ноября засчитал в погашение долгов "Газпрому" 3,8 млн долларов переплаты за транзит.

В ноябре стало известно, что Стокгольмский арбитраж объединил иски "Нафтогаза" и "Газпрома" в рамках нового арбитражного процесса. В частности, "Нафтогаз" требует пересмотреть транзитный тариф на 2018 и 2019 годы. Общая сумма требований "Нафтогаза" составляет 12 млрд долларов (включая проценты).