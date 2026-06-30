Суд у США поставив крапку в справі про насильство, в якому звинувачують Трампа, - BBC
Верховний суд США відмовився розглядати апеляцію президента Дональда Трампа у справі письменниці Е. Джин Керролл, яка звинуватила його в сексуальному насильстві та наклепі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Судді без пояснень відхилили звернення Трампа, залишивши чинним вердикт федерального журі, ухвалений у 2023 році. Тоді присяжні дійшли висновку, що Трамп несе цивільну відповідальність за сексуальне насильство щодо Керролл, а також за наклеп після того, як публічно заперечував її звинувачення. Йому присудили виплатити письменниці 5 млн доларів компенсації.
Позов стосувався заяв Керролл про те, що в середині 1990-х років президент США вчинив щодо неї сексуальне насильство в примірочній універмагу Bergdorf Goodman у Нью-Йорку. Сам Трамп заперечував усі звинувачення, називаючи справу політично мотивованою.
Адвокатка Керролл Роберта Каплан після рішення Верховного суду заявила, що воно остаточно підтверджує вердикт присяжних і завершує спроби Трампа уникнути відповідальності. Сам глава Білого дому розкритикував рішення суду та пообіцяв продовжити юридичну боротьбу.
Водночас триває окреме оскарження іншого рішення у справі Керролл. У 2024 році інше журі присудило письменниці 83,3 млн доларів компенсації за наклеп через висловлювання Трампа, зроблені у 2019 році. Цей вердикт поки що залишається предметом судового розгляду.
Нагадаємо, раніше Апеляційний суд США дозволив президенту Дональду Трампу тимчасово не виплачувати 83 млн доларів компенсації письменниці Е. Джин Керролл.
Більш детально про справу Керролл та інші скандали, фігурантом яких є американський лідер Дональд Трамп, читайте в матеріалі РБК -Україна.