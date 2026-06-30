Суд в США поставил точку по делу о насилии, в котором обвиняют Трампа, - BBC

Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию президента Дональда Трампа по делу писательницы Э. Джин Кэрролл, которая обвинила его в сексуальном насилии и клевете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Судьи без объяснений отклонили обращение Трампа, оставив в силе вердикт федерального жюри, принятый в 2023 году. Тогда присяжные пришли к выводу, что Трамп несет гражданскую ответственность за сексуальное насилие в отношении Кэрролл, а также за клевету после того, как публично отрицал ее обвинение. Ему присудили выплатить писательнице 5 млн долларов компенсации.

Иск касался заявлений Кэрролл о том, что в середине 1990-х годов президент США совершил в ней сексуальное насилие в примерочном универмаге Bergdorf Goodman в Нью-Йорке. Сам Трамп отрицал все обвинения, называя дело политически мотивированным.

Адвокат Кэрролл Роберта Каплан после решения Верховного суда заявила, что оно окончательно подтверждает вердикт присяжных и завершает попытки Трампа избежать ответственности. Сам глава Белого дома подверг критике решение суда и пообещал продолжить юридическую борьбу.

В то же время идет отдельное обжалование другого решения по делу Кэрролл. В 2024 году другое жюри присудило писательнице 83,3 млн долларов компенсации за клевету из-за высказываний Трампа, сделанных в 2019 году. Этот вердикт пока остается предметом судебного разбирательства.