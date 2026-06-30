Суд в США поставил точку по делу о насилии, в котором обвиняют Трампа, - BBC
Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию президента Дональда Трампа по делу писательницы Э. Джин Кэрролл, которая обвинила его в сексуальном насилии и клевете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Судьи без объяснений отклонили обращение Трампа, оставив в силе вердикт федерального жюри, принятый в 2023 году. Тогда присяжные пришли к выводу, что Трамп несет гражданскую ответственность за сексуальное насилие в отношении Кэрролл, а также за клевету после того, как публично отрицал ее обвинение. Ему присудили выплатить писательнице 5 млн долларов компенсации.
Иск касался заявлений Кэрролл о том, что в середине 1990-х годов президент США совершил в ней сексуальное насилие в примерочном универмаге Bergdorf Goodman в Нью-Йорке. Сам Трамп отрицал все обвинения, называя дело политически мотивированным.
Адвокат Кэрролл Роберта Каплан после решения Верховного суда заявила, что оно окончательно подтверждает вердикт присяжных и завершает попытки Трампа избежать ответственности. Сам глава Белого дома подверг критике решение суда и пообещал продолжить юридическую борьбу.
В то же время идет отдельное обжалование другого решения по делу Кэрролл. В 2024 году другое жюри присудило писательнице 83,3 млн долларов компенсации за клевету из-за высказываний Трампа, сделанных в 2019 году. Этот вердикт пока остается предметом судебного разбирательства.
Напомним, ранее Апелляционный суд США разрешил президенту Дональду Трампу временно не выплачивать 83 млн долларов компенсации писательнице Э. Джин Кэрролл.
Более подробно о деле Кэрролл и других скандалах, фигурантом которых является американский лидер Дональд Трамп, читайте в материале РБК-Украина.