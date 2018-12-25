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Суд в США обязал КНДР выплатить семье погибшего студента компенсацию

Новости » Общество    25.12.2018 - 00:27
Суд в США обязал КНДР выплатить семье погибшего студента компенсацию
Фото: Отто Уормбир

Северная Корея признана ответственной за пытки, захват заложников и внесудебное убийство

В Соединенных Штатах суд федерального округа Колумбия постановил, что Северная Корея должна выплатить родственникам американского студента Отто Уормбира, приговоренного в КНДР к 15 годам заключения и погибшего спустя несколько дней после возвращения на родину, денежную компенсацию в размере 501 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Рассмотрев все материалы дела, судья Берил Хауэлл, пришла к выводу, что Северная Корея ответственна за пытки, захват заложников и внесудебное убийство Уормбира.

Как сообщает издание, 19 декабря отец и мать студента Фред и Синди подали иск к властям КНДР с требованием выплатить им в качестве компенсации морального ущерба 1 млрд долларов.

Уормбира задержали в январе 2016 года во время туристической поездки в Северную Корею за кражу агитационного плаката. В марте того же года его приговорили к 15 годам лагерей, но в июне 2017 освободили. После освобождения его перевезли в США в состоянии комы, где спустя несколько дней он скончался.

Напомним, в 2017 тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон потребовал от Пхеньяна освободить еще троих американских граждан, которые находятся в северокорейских тюрьмах.

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