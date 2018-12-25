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Суд у США зобов'язав КНДР виплатити родині загиблого студента компенсацію

Новини » Суспільство    25.12.2018 - 00:27
Суд у США зобов'язав КНДР виплатити родині загиблого студента компенсацію
Фото: Отто Вормбір

Північна Корея визнана відповідальною за тортури, захоплення заручників та позасудове вбивство

У Сполучених Штатах суд федерального округу Колумбія постановив, що Північна Корея повинна виплатити родичам американського студента Отто Вормбіра, засудженого в КНДР до 15 років ув'язнення і загиблого через кілька днів після повернення на батьківщину, грошову компенсацію в розмірі 501 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Розглянувши всі матеріали справи, суддя Беріл Хавелл, дійшла висновку, що Північна Корея відповідальна за тортури, захоплення заручників і позасудове вбивство Вормбіра.

Як повідомляє видання, 19 грудня батько і мати студента Фред і Сінді подали позов до властей КНДР з вимогою виплатити їм як компенсацію моральної шкоди 1 млрд доларів.

Вормбіра затримали в січні 2016 року під час туристичної поїздки в Північну Корею за крадіжку агітаційного плаката. У березні того ж року його засудили до 15 років таборів, але в червні 2017 звільнили. Після звільнення його перевезли в США в стані коми, де за кілька днів він помер.

Нагадаємо, у 2017 тодішній держсекретар США Рекс Тіллерсон зажадав від Пхеньяна звільнити ще трьох американських громадян, які перебувають у північнокорейських в'язницях.

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