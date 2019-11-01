Суд США обязал Госдеп обнародовать дополнительные детали разговора Трампа и Зеленского

личный адвокат президента США Руди Джулиани отказался предоставить Конгрессу документы, связанные с деятельностью в Украине, в рамках расследования по делу об импичменте Трампа. Юрист Джулиани заявил, что Конгресс не получит документы, так как расследование, по его мнению, незаконное.

Издание Washington Post писало, что Трамп и его окружение начали вмешиваться в украинскую политику еще несколько лет назад. Речь идет о встрече Трампа с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Также РБК-Украина писало, что Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США в прямом эфире.