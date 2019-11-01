Суд США зобов'язав Держдеп оприлюднити додаткові деталі розмови Трампа і Зеленського

особистий адвокат президента США Руді Джуліані відмовився надати Конгресу документи, пов'язані з діяльністю в Україні, у рамках розслідування справи про імпічмент Трампа. Юрист Джуліані заявив, що Конгрес не отримає документи, так як розслідування, на його думку, незаконне.

Видання Washington Post писало, що Трамп і його оточення почали втручатися в українську політику ще кілька років тому. Мова йде про зустрічі Трампа з п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Також РБК-Україна писало, що Трамп хоче зачитати стенограму розмови з Зеленським громадянам США в прямому ефірі.