ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Джулиани отказался передавать документы о деятельности в Украине по требованию Конгресса

Новости » Политика    16.10.2019 - 05:31
Джулиани отказался передавать документы о деятельности в Украине по требованию Конгресса
Фото: Руди Джулианы (GettyImages)

Адвокат Джулиани заявляет, что требование таких документов незаконное

Личный юрист президента США Дональда Трампа Руди Джулиани во вторник заявил, что он отказывается подчиниться повестке, выписанной демократами в Палате представителей с требованием предоставить документы в рамках расследования о возможном импичменте президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что конгрессмены хотят получить информацию о деятельности Джулиани в Украине. Однако в письме адвоката, представляющего интересы Джулиани, в адрес юриста руководителей Палаты представителей, говорится о незаконности расследования, которое ведут законодатели. Кроме того, что информация защищена тайной отношений юриста с клиентом.

"Кроме того, повестка чрезмерна, обременительна и требует документов, выходящих за рамки законного расследования", - заявил адвокат Джулиани Джон Сэйл.

Ранее комитет по разведке Палаты представителей потребовал, чтобы Джулиани не позже вторника передал документы, относящиеся к попыткам Дональда Трампа убедить украинского президента Владимира Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена, одного из основных кандидатов на участие в президентских выборах 2020 года от демократов.

РБК-Украина писало, что в Соединенных Штатах заявили о начале расследования в отношении деятельности личного адвоката президента Руди Джулиани в Украине. В частности, речь идет о лоббировании интересов некоторых украинских политиков.

Экс-посол Чалый: Украина не соглашалась на публикацию стенограммы разговора Трампа с Зеленским В США арестовали еще одного уроженца Украины, связанного с Джулиани
Новости Украины импичментДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь