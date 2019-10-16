Джулиани отказался передавать документы о деятельности в Украине по требованию Конгресса

Фото: Руди Джулианы (GettyImages)

Адвокат Джулиани заявляет, что требование таких документов незаконное

Личный юрист президента США Дональда Трампа Руди Джулиани во вторник заявил, что он отказывается подчиниться повестке, выписанной демократами в Палате представителей с требованием предоставить документы в рамках расследования о возможном импичменте президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что конгрессмены хотят получить информацию о деятельности Джулиани в Украине. Однако в письме адвоката, представляющего интересы Джулиани, в адрес юриста руководителей Палаты представителей, говорится о незаконности расследования, которое ведут законодатели. Кроме того, что информация защищена тайной отношений юриста с клиентом.

"Кроме того, повестка чрезмерна, обременительна и требует документов, выходящих за рамки законного расследования", - заявил адвокат Джулиани Джон Сэйл.

Ранее комитет по разведке Палаты представителей потребовал, чтобы Джулиани не позже вторника передал документы, относящиеся к попыткам Дональда Трампа убедить украинского президента Владимира Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена, одного из основных кандидатов на участие в президентских выборах 2020 года от демократов.

РБК-Украина писало, что в Соединенных Штатах заявили о начале расследования в отношении деятельности личного адвоката президента Руди Джулиани в Украине. В частности, речь идет о лоббировании интересов некоторых украинских политиков.