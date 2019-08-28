СБУ разоблачила предпринимателя на незаконной добыче песка на 23 млн гривен

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Предприниматель незаконно добыл 310 тыс. тонн песка

В Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили предпринимателя, который в промышленных масштабах незаконно добывал песок для использования в дорожном строительстве и строительных растворах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что после исчерпания ресурса песчаного карьера его владелец самовольно занял расположенные рядом земельные участки сельскохозяйственного назначения, преимущественно государственной собственности. По его указаниям на этих участках без специального разрешения снят слой плодородной почвы. Действия предпринимателя привели к изменению рельефа и расширили пределы карьера, вследствие чего дальнейшее использование сельскохозяйственных земель стало невозможным.

В настоящее время задокументировано, что делец, нарушая установленные законодательством правила использования недр, незаконно добыл 310 тыс. тонн песка общей стоимостью более 23 млн гривен.

По материалам СБУ коммерсанту сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан, государственным интересам), ч. 2 ст. 240 (нарушение установленных правил использования недр, которое создало опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды) и ст. 254 Уголовного кодекса Украины (бесхозяйственное использование земель).

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила в Кривом Роге должностных лиц одного из публичных акционерных обществ на противоправной деятельности по загрязнение окружающей среды и открыли дело по факту экоцида.