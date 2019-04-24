Мангеру изменили подозрение по делу Гандзюк

Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Теперь Председателя Херсонской ОГА подозревают в заказе не убийства Гандзюк, а избиения

Генеральная прокуратура Украины объявила новую подозрение голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру по делу общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Как информирует РБК-Украина, об этом пишет "Слідство.Інфо", ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что теперь Мангера подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения Гандзюк (часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса). Санкция такого преступления предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

До этого голову Херсонского облсовета обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве Гандзюк, что грозило бы лишением свободы от 10 до 15 лет или пожизненным заключением.

Напомним, ранее ГПУ сообщила, что в деле Гандзюк изменили подозрение 5 лицам, которые являются вероятными исполнителями преступления. В частности, ранее сообщалось подозрения по ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, - ред.) Изменено на ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения).

Сообщалось, что, среди прочих, изменили подозрение Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку. Также прокуратура изменила подозрение вероятным организаторам убийства Сергею Торбину и Игорю Павловскому, над которым идет суд.

Добавим, что Владиславу Мангеру пытаются отменить через суд его статус подозреваемого. Кроме того, суд оставил его в должности председателя Херсонского облсовета.