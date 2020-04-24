Суд смягчил меру пресечения Черновол

Фото: Татьяна Чорновил (РБК-Украина)

Татьяне Черновол круглосуточный домашний арест сменили на ночной

Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения бывшему народному депутату Татьяне Черновол, которую подозревают в убийстве человека. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, судья постановил сменить круглосуточный домашний арест на ночной арест.

Напомним, 16 апреля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для Татьяны Черновол в виде круглосуточного домашнего ареста. Также ей предписано являться к следователю и суд по первому требованию, не покидать жилья, сдать паспорт и носить электронное средство слежения, срок действия - до 8 июня.

Ранее сообщалось, что следствие по делу Черновол просило для нее домашний арест. Ее подозревают в том, что во время Майдана в феврале 2014 года она подожгла офис Партии регионов в Киеве, в результате чего погиб сотрудник офиса Владимир Захаров.

Ранее Государственное бюро расследований проводило у нее обыски. Позже стало известно, что обыски у экс-нардепа Татьяны Черновол проходили в рамках дела о гибели человека во время пожара в офисе Партии регионов во время Майдана. Позже стало известно, что ей вручили подозрение.