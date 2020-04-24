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Суд пом'якшив міру запобіжного заходу Чорновіл

Новини » Суспільство     24.04.2020 - 17:31
Суд пом'якшив міру запобіжного заходу Чорновіл
Фото: Тетяна Чорновіл (РБК-Україна)

Тетяні Чорновіл цілодобовий домашній арешт змінили на нічний

Київський апеляційний суд пом'якшив міру запобіжного заходу колишньому народному депутату Тетяна Чорновіл, яку підозрюють у вбивстві людини. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, суддя постановив змінити цілодобовий домашній арешт на нічний арешт.

Нагадаємо, 16 квітня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для Тетяни Чорновіл у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також їй наказано з'явитися до слідчого і суду на першу вимогу, не залишати житла, здати паспорт і носити електронний засіб стеження, термін дії - до 8 червня.

Раніше повідомлялося, що слідство у справі Чорновола просило для неї домашній арешт. Її підозрюють у тому, що під час Майдану в лютому 2014 року вона підпалила офіс Партії регіонів у Києві, у результаті чого загинув співробітник офісу Володимир Захаров.

Раніше Державне бюро розслідувань проводило у неї обшуки. Пізніше стало відомо, що обшуки у екс-нардепа Тетяни Чорновіл проходили в рамках справи про загибель людини під час пожежі в офісі Партії регіонів під час Майдану. Пізніше стало відомо, що їй вручили підозру.

Суд обрав запобіжний захід Чорновіл Суд почав обирати запобіжний захід Чорновіл
Новини України Тетяна Чорновол
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