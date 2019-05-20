Суд не сможет остановить досрочные выборы в Раду

Со следующего дня опубликования указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс. Об этом рассказала секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, сообщает "Интерфакс-Украина".

Сегодня во время инаугурации Зеленский заявил о роспуске Рады.

"Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ (указ президента о роспуске Верховной Рады, - ред.), со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе", - сказала Бернацкая.

Сегодня вечером Зеленский вместе с фракциями проведет консультации по роспуску Рады. Нардеп прогнозирует, что уже сегодня вечером будет указ.

Ранее сообщалось, что очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в октябре 2019 года. Но после сегодняшнего заявления Зеленского, они пройдут через два месяца.

Делегация США, которая присутствовала на инаугурации Зеленского, назвала речь президента впечатляющей и передали ему от Дональда Трампа послание.

"Послание от США очень просто. Президент попросил нас его передать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут на совместную работу с новым президентом и, надеюсь, с новым парламентом", - заявил Рик Перри.