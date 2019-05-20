Суд не зможе зупинити дострокові вибори в Раду

З наступного дня публікації указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради, жодне судове рішення не зможе зупинити виборчий процес. Про це розповіла секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Сьогодні під час інавгурації Зеленський заявив про розпуск Ради.

"Згідно з нормами чинного законодавства, якщо виборчий процес почався, то жодне з рішень судів не може зупинити його. Як тільки буде оприлюднено указ (указ президента про розпуск Верховної Ради - ред.), з наступного дня ми будемо вже у виборчому процесі", - сказала Бернацька.

Сьогодні ввечері Зеленський разом з фракціями проведе консультації щодо розпуску Ради. Нардеп прогнозує, що вже сьогодні ввечері буде указ.

Раніше повідомлялось, що чергові парламентські вибори в Україні повинні пройти в жовтні 2019 року. Натомість, після сьогоднішньої заяви Зеленського, вони пройдуть через два місяці.

Делегація США, яка була присутня на інавгурації Зеленського, назвала промову президента вражаючою та передали йому від Дональда Трампа послання.

"Послання від США дуже просто. Президент попросив нас його передати. США разом з народом України, вони з нетерпінням чекають на спільну роботу з новим президентом і, сподіваюся, із новим парламентом", - заявив Рік Перрі.