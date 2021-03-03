ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Разумков о суде в смартфоне: для этого нужно много чего сделать

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 19:21
Разумков о суде в смартфоне: для этого нужно много чего сделать Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Реформа "суд в смартфоне" достаточно сложная для реализации. Для ее введения нужно много сделать.

Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24".

Он считает, что ввести эту реформу в рассмотрении уголовных дел маловероятно. Но подчеркнул, что Рада готова утвердить все нужные документы для этой реформы.

"Еще нужно много чего сделать, чтобы эта реформа заработала. То, что зависит от парламента, мы готовы делать. Например, в среду мы будем рассматривать законопроект №3711 о реформе судов. Это один из шагов, который нужно будет пройти", - сказал Разумков.

Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для власти является вызовом устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности судей. Действенным шагом может стать IT-решение.

"Мы стремимся и обязательно создадим "суд в смартфоне". Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотребления", - отметил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Дмитрий Разумков Суд
NEWS
Кулеба отреагировал на высказывание премьера Словакии о Закарпатье
Кулеба отреагировал на высказывание премьера Словакии о Закарпатье
DAILY
Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК