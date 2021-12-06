В Словении принудительную вакцинацию госслужащих признали несоответствующей Конституции

Конституционный суд в Словении признал указ правительства об обязательной вакцинации госслужащих от коронавируса несоответствующим основному закону. Решение о принудительных прививках власти приняли в сентябре, однако оно не вступило в силу из-за обращения профсоюзов в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1.

По данным издания, Конституционный суд рассмотрел просьбу профсоюзов проверить постановление правительства об обязательной вакцинации государственных служащих на соответствие основному закону страны. На сегодняшнем заседании судьи вынесли вердикт, что правительственный указ незаконен. В решении судьи заявили, что решение об обязательной вакцинации госслужащих не может быть предписано подзаконными актами или постановлениями правительства, а может быть предписано только законом. В вердикте отмечается, что вопрос с принудительными прививками следует решить путем внесения изменений в закон об инфекционных заболеваниях.