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В Словении введут обязательную вакцинацию для госслужащих

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Словения, Пятница 17 сентября 2021 16:00
В Словении введут обязательную вакцинацию для госслужащих Фото: в Словении введут обязательную вакцинацию для госслужащих (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С 1 октября в Словении все государственные служащие должны будут пройти вакцинацию или вылечиться от коронавируса. В стране фиксируется один из самых низких уровней прививки в ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Введение обязательной вакцинации коснется около 31 тысячи людей. В случае отказа - они могут потерять работу.

"Я рассчитываю на осведомленность сотрудников и надеюсь, что увольнений не будет", - заявил министр государственного управления Бостан Коритник.

Сегодня в стране вакцинировано лишь 45% среди всего населения, что является одним из самых низких уровней в Европейском союзе.

Повышение числа случаев заражения вынуждает правительство вводить новые меры, чтобы предотвратить распространение вируса.

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Словения Коронавирус Вакцинация
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