Суд Швеции решил пересмотреть решение о приостановлении взыскания денежных средств "Газпрома"

"Нафтогаз" продолжит свои действия по взысканию задолженности "Газпрома"

Апелляционный суд округа Свеа, Швеция, сегодня, 28 июня, решил пересмотреть свое предыдущее решение о приостановке исполнительных действий в отношении решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом". Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Сегодняшнее заявление "Газпрома" относительно того, что суд оставил свое предыдущее решение без изменений, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

По информации НАК, сегодняшнее решение означает, что, изучив доводы, приведенные "Нафтогазом", суд отклонил утверждение "Газпрома" относительно того, что значительные части обоснования транзитного решения были якобы написаны административным секретарем.

Однако суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям "Нафтогаза" через другие причины. Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы относительно этих причин. Нафтогаз планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения.

Текущее решение не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций. Соответственно, "Нафтогаз" продолжит свои действия по взысканию задолженности "Газпрома" в других юрисдикциях.

Отметим, ранее сегодня в "Газпроме" заявили, что суд в Швеции отклонил апелляцию "Нафтогаза".

Напомним, ранее "Нафтогаз" подтвердил приостановку выполнения решения Стокгольмского арбитража