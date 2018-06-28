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Суд Швеції вирішив переглянути рішення про призупинення стягнення коштів "Газпрому"

НовиниЕнергетика    28.06.2018 - 18:36
Фото: "Нафтогаз України" (Андрій Коваль, РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз України" (Андрій Коваль, РБК-Україна)

"Нафтогаз" продовжить свої дії щодо стягнення заборгованості "Газпрому"

Апеляційний суд округа Свеа, Швеція, сьогодні, 28 червня, вирішив переглянути своє попереднє рішення про призупинення виконавчих дій щодо рішення Стокгольмського арбітражу по транзитному контракту між "Нафтогазом" та "Газпромом". Про це повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Сьогоднішня заява "Газпрому" щодо того, що суд залишив своє попереднє рішення без змін, не відповідає дійсності.

Сьогоднішнє рішення означає, що, вивчивши аргументи, надані "Нафтогазом", суд відхилив безпідставне твердження "Газпрому" щодо того, що значні частини обґрунтування транзитного рішення були начебто написані адміністративним секретарем.  

Однак суд залишив в силі тимчасове призупинення виконавчих дій за грошовими вимогами Нафтогазу через інші причини. Сьогодні компанія не мала нагоди надати свої контраргументи щодо цих причин. "Нафтогаз" планує подати до суду додаткове звернення з викладенням цих фактів і сподівається на перегляд останнього рішення.

Поточне рішення не є обов'язковим до виконання судами інших юрисдикцій. Відповідно, "Нафтогаз" продовжить свої дії щодо стягнення заборгованості Газпрому у інших юрисдикціях.

Зазначимо, раніше у "Газпромі" заявили, що суд в Швеції відхилив апеляцію "Нафтогазу".

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" підтвердив призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу

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Теги публікації: Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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