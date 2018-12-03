Суд в Секторе газа приговорил шестерых палестинцев к смерти за шпионаж

Фото: суд (flickr.com/joegaza)

Палестинцы передавали "израильским агентам в Газ" важную информацию при помощи мобильных телефонов

Военный суд в Секторе газа признал четырнадцать палестинцев виновными в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МВД.

Сообщается, что 14 человек передавали "израильским агентам в Газ" важную информацию при помощи мобильных телефонов и социальных сетей. Шестерых из них суд приговорил к смертной казни.

Представитель созданного в рамках движения ХАМАС министерства внутренних дел и национальной безопасности Айяд аль-Базм назвал вынесенные приговоры "ясным предупреждением всем, кто сотрудничает с оккупационными властями", и заявил, что "их ждет та же участь", сообщает i24NEWS.

Ранее группировка ХАМАС пригрозила дальнейшими ракетными ударами по территории Израиля, если он продолжит применять авиацию в секторе Газа.

ООН призвала все стороны к максимальной сдержанности после ночных ракетных обстрелов со стороны сектора Газа по Израилю.