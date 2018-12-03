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Суд у Секторі газа засудив шістьох палестинців до смерті за шпигунство

Новини » Надзвичайні події    03.12.2018 - 21:46
Суд у Секторі газа засудив шістьох палестинців до смерті за шпигунство
Фото: суд (flickr.com/joegaza)

Палестинці передавали "ізраїльським агентам в Газ" важливу інформацію за допомогою мобільних телефонів

Військовий суд в Секторі газа визнав чотирнадцять палестинців винними у шпигунстві на користь Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МВС.

Повідомляється, що 14 осіб передавали "ізраїльським агентам в Газ" важливу інформацію за допомогою мобільних телефонів та соціальних мереж. Шістьох з них суд засудив до смертної кари.

Представник створеного в рамках руху ХАМАС міністерства внутрішніх справ і національної безпеки Айяд аль-Базм назвав винесені вироки "ясним попередженням усім, хто співпрацює з окупаційною владою", і заявив, що "їх чекає та ж доля", повідомляє i24NEWS.

Раніше угрупування ХАМАС пригрозила подальшими ракетними ударами по території Ізраїлю, якщо він продовжить застосовувати авіацію в секторі Газу.

ООН закликала всі сторони до максимальної стриманості після нічних ракетного обстрілу з боку сектора Газа по Ізраїлю.

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