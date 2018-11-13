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ХАМАС пригрозил Израилю дальнейшими ракетными ударами

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 09:21
ХАМАС пригрозил Израилю дальнейшими ракетными ударами
Фото: боевики ХАМАС (youtube/NowThis channel)

Под удары могут попасть Беэр-Шева и Ашдод

Палестинская группировка ХАМАС угрожает дальнейшими ракетными ударами по территории Израиля, если он продолжит применять авиацию в секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В частности, в опубликованном заявлении ХАМАС угрожает продолжить наносить ракетные удары по городам Беэр-Шева и Ашдод, если израильская сторона будет атаковать сектор Газа. Отметим, причиной обострения конфликта стала перестрелка во время военной операции в секторе Газа, в результате которой погибли израильский офицер и шестеро палестинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела из сектора Газа пострадали 53 человека. Армия обороны Израиля отметила, что после 16:00 12 ноября из сектора Газа было выпущено около 300 ракет.

В ответ израильская авиация атаковала 70 объектов на подконтрольной палестинцам территории. В результате удара уничтожено здание телеканала Al-Aqsa TV в секторе Газа и гостиница Al-Amal, которая, как предполагает Израиль, используется для тренировок членов ХАМАС.

 

Израиль заявил об уничтожении штаб-квартиры ХАМАС в секторе Газа
Новости Украины Сектор ГазаХАМАСИзраиль
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