ХАМАС пригрозил Израилю дальнейшими ракетными ударами

Фото: боевики ХАМАС (youtube/NowThis channel)

Под удары могут попасть Беэр-Шева и Ашдод

Палестинская группировка ХАМАС угрожает дальнейшими ракетными ударами по территории Израиля, если он продолжит применять авиацию в секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В частности, в опубликованном заявлении ХАМАС угрожает продолжить наносить ракетные удары по городам Беэр-Шева и Ашдод, если израильская сторона будет атаковать сектор Газа. Отметим, причиной обострения конфликта стала перестрелка во время военной операции в секторе Газа, в результате которой погибли израильский офицер и шестеро палестинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела из сектора Газа пострадали 53 человека. Армия обороны Израиля отметила, что после 16:00 12 ноября из сектора Газа было выпущено около 300 ракет.

В ответ израильская авиация атаковала 70 объектов на подконтрольной палестинцам территории. В результате удара уничтожено здание телеканала Al-Aqsa TV в секторе Газа и гостиница Al-Amal, которая, как предполагает Израиль, используется для тренировок членов ХАМАС.