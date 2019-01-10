Суд РФ рассмотрит продление ареста всем захваченным украинским военным

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Судебные заседания назначены на 15 января 2019 года

Лефортовский суд Москвы 15 января 2019 года рассмотрит ходатайства Федеральной службы безопасности РФ о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей незаконно захваченным в Черном море украинским военнослужащим. Об этом сообщил адвокат одного из военных Ислям Велиляев, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Только что мне позвонил следователь и сказал, что на 15 января назначены судебные заседания о продлении стражи, в том числе моему подзащитному Михаилу Власюку", - рассказал адвокат.

Напомним, незаконно арестованные в России украинские моряки обеспечены адвокатской поддержкой и не дают никаких показаний в РФ. В частности, захваченные украинские моряки обеспечены 30 адвокатами. Также украинский омбудсмен Людмила Денисова сегодня анонсировала поездку в Москву с целью встречи с незаконно задержанными РФ украинскими моряками.

Добавим, уполномоченный Министерства юстиции по вопросам ЕСПЧ Иван Лещина заявил, что шанс, что Россия выполнит возможное решение Европейского суда по правам человека в пользу Украины в деле захвата украинских моряков, достаточно высок.