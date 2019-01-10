Суд РФ розгляне продовження арешту всім захопленим українським військовим

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Судові засідання призначені на 15 січня 2019 року

Лефортовський суд Москви 15 січня 2019 року розгляне клопотання Федеральної служби безпеки РФ про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою незаконно захопленим в Чорному морі українським військовослужбовцям. Про це повідомив адвокат одного з військових Іслям Веліляєв, передає РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

"Тільки що мені подзвонив слідчий і сказав, що на 15 січня призначені судові засідання про продовження варти, у тому числі моєму підзахисному Михайлу Власюку", - розповів адвокат.

Нагадаємо, незаконно заарештовані в Росії українські моряки забезпечені адвокатської підтримкою і не дають жодних свідчень в РФ. Зокрема, захоплені українські моряки забезпечені 30 адвокатами. Також український омбудсмен Людмила Денісова сьогодні анонсувала поїздку в Москву з метою зустрічі з незаконно затриманими РФ українськими моряками.

Додамо, уповноважений Міністерства юстиції з питань ЄСПЛ Іван Ліщина заявив, що шанс, що Росія виконає можливе рішення Європейського суду з прав людини на користь України у справі захоплення українських моряків, досить високий.