Денисова анонсировала поездку в Москву на встречу с моряками

Фото: Людмила Денисова (УНИАН)

На данный момент продолжаются переговоры о возможности встрече Денисовой с захваченными украинскими моряками

Украинский омбудсмен Людмила Денисова анонсировала поездку в Москву с целью встречи с незаконно задержанными РФ украинскими моряками. Об этом она сообщила журналистам после встречи с родственниками военнопленных моряков в Одессе, передает РБК-Украина со ссылкой на "Прямой".

Отметим, что сейчас продолжаются переговоры о возможности встрече уполномоченного по правам человека с захваченными украинскими моряками. По ее словам, переговоры с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой в отношении украинских моряков продолжаются каждый день.

"Я каждый день общаюсь с госпожой Москальковой. Но она тоже не может что-то сделать, согласно своему мандату: предоставить справку, пустить меня в изолятор в Лефортово. Ведь она не может принять такое решение. Я уже неоднократно обращалась к директору федеральной службы безопасности РФ Бортникову. Сейчас на рассмотрении находятся мои заявления о возможности встречи с нашими военнопленными в следственном изоляторе. Я буду на следующей неделе в городе Москва", - заявила Денисова.

Она отметила, что постарается договориться о возможности встречи с украинскими моряками.

"Мы знаем, что будут судебные заседания в Лефортовском суде. Будут рассматривать вопрос о продлении срока пребывания, к сожалению, наших моряков под стражей. Будем работать", - добавила она.

Напомним, также сегодня Денисова заявила, что незаконно арестованные в России украинские моряки обеспечены адвокатской поддержкой и не дают никаких показаний в РФ.