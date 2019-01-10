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Захваченные украинские моряки обеспечены 30 адвокатами, - Денисова

Новости » Общество    10.01.2019 - 15:28
Захваченные украинские моряки обеспечены 30 адвокатами, - Денисова
Фото: Людмила Денисова (УНИАН)

Военнопленные не дают никаких показаний в РФ

Незаконно арестованные в России украинские моряки обеспечены адвокатской поддержкой и не дают никаких показаний в РФ. Об этом сообщила журналистам уполномоченный Верховной рады по правам человека после встречи с родственниками военнопленных моряков в Одессе, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Прямой".

"Сейчас каждый наш военнопленный обеспечен адвокатской поддержкой. Адвокатская поддержка оплачивается за счет государственного бюджета. Все договора подписаны консульской службой посольства Украины в РФ со всеми адвокатами. У нас сегодня 30 адвокатов и четыре еще в резерве", - сообщила Денисова.

Она также подчеркнула, что Украина будет действовать только согласно Женевской конвенции.

"Я очень горжусь нашими моряками, они все герои, они все признали себя военнопленными и не предоставляют никаких показаний. Это главное на сегодня. Это разрушило всю стратегию РФ в отношении наших моряков... Главная стратегия, которая внедряется государством, наши моряки - это военнопленные. Действовать нужно согласно Женевской конвенции 1949 года. Они при каких-либо условиях должны быть освобождены и возвращены домой. Также должны быть возвращены те суда, на которых они были захвачены", - добавила она.

Напомним, украинская делегация уделит особое внимание вопросу удержания в заложниках украинских моряков и кораблей, которые захватила Российская Федерация в Керченском проливе, на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО. 

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