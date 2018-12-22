Суд в РФ не отпустил Гриба под домашний арест

Фото: Павел Гриб (facebook.com/irina.romaliyskaya)

Суд отклонил ходатайство стороны защиты политзаключенного

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) не согласился изменить на домашний арест меру пресечения украхнському политзаключенному Павлу Грибу, обвиняемому в склонении к терроризму жительницы Краснодарского края. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кавказский узел".

Как отмечается, ходатайство адвоката было отклонено, несмотря на информацию об ухудшении состояния здоровья политзаключенного. По словам адвоката, Гриб требует высококвалифицированного обследования и лечения.

Напомним, отец политзаключенного Павла Гриба сообщил, что медицинское обследование состояния здоровья его сына провели 4 декабря в Ростове-на-Дону (РФ). В украинца обнаружили много болезней, среди которых - проблемы со зрением. На основании заключения обследования адвокат обратилась в Европейский суд по правам человека, который требует от РФ обследовать Гриба и предоставить заключение для ЕСПЧ до 2 января.

РБК-Украина сообщало, что 18 декабря Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию предоставить информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба.

Отметим, по версии российского следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал девушку привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня. Гриб был арестован, ранее находился в СИЗО Краснодарского края, затем был этапирован в Ростовскую область.