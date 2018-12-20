Денісова вимагає від Росії надати медичну допомогу політв'язню Грибу

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова відзначила, що подальше перебування Гриба в умовах СІЗО без належного лікування загрожує виникненню внутрішніх кровотеч

Український омбудсмен Людмила Денісова стурбована суттєвим погіршенням стану здоров’я політв’язня Павла Гриба, вона звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою надати українцю належну медичну допомогу . Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook омбудсмена.

Денісова відзначила, що подальше перебування Гриба в умовах СІЗО без належного лікування загрожує виникненню внутрішніх кровотеч, що критично небезпечно для його життя.

"Я терміново звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням негайно вжити заходів для забезпечення українця Павла Гриба належним медичним доглядом та невідкладним лікуванням", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, батько ув'язненого Ігор Гриб повідомляв, що хвороба утримуваного в Росії українського політв'язня Павла Гриба прогресує.

Раніше Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) закликав Росію надати інформацію про стан здоров'я Павла Гриба. Україна подавала клопотання за правилом 39 Конвенції про вжиття термінових заходів по забезпеченню необхідної медичної допомоги Грибу.