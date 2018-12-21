Отец политзаключенного рассказал о результатах медицинского обследования Гриба

Фото: Павел Гриб (facebook/Игорь Гриб)

Гриба осмотрели российские врачи 4 декабря

Отец политзаключенного Павла Гриба сообщил, что медицинское обследование состояния здоровья его сына провели 4 декабря в Ростове-на-Дону (РФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинское радио".

Отец политзаключенного рассказал, что Гриба обследовали в российском диагностическом центре города Ростов-на-Дону.

"Все это время, фактически полтора месяца, в России находится моя жена. Ей удалось получить от ростовского суда разрешения на проведение 4 декабря обследование... Мы получили соответствующие документы, и документы этого обследования я предоставил профессору Притуле, который ведет Павла с самого детства", - сообщил Игорь Гриб.

По его словам, у Павла много болезней, среди которых - проблемы со зрением.

"На один глаз он не видит, а другим видит частично - на 15-20%", - рассказал отец.

Он добавил, что "на основании этого обследования и заключения врача, адвокат Ирина Закревская обратилась в Европейский суд по правам человека, который направил обращение российской стороне с требованием обследовать Павла на него болезни для того, чтобы дать заключение для Европейского суда по правам человека, и эти документы Россия должна предоставить до 2 января".

Напомним, 18 декабря Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию предоставить информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба.

РБК-Украина сообщало, что украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием предоставить украинцу необходимую медицинскую помощь.