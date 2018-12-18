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ЄСПЛ зажадав від Росії надання інформації про стан Гриба

Новини » Суспільство    18.12.2018 - 20:21
ЄСПЛ зажадав від Росії надання інформації про стан Гриба
Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Україна подавала клопотання за правилом 39 Конвенції про вжиття термінових заходів по забезпеченню необхідної медичної допомоги Павлу Грибу

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) закликав Росію надати інформацію про стан здоров'я українського політв'язня Павла Гриба. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook адвоката Євгенії Закревської.

Вона зазначила, що раніше Україна подавала клопотання за правилом 39 Конвенції про вжиття термінових заходів по забезпеченню необхідної медичної допомоги Павлу Грибу.

"Суд зажадав у РФ надати медичні документи щодо поточного стану здоров'я заявника, щодо лікування, яке було призначено йому лікарями під час утримання під вартою", - повідомила вона.

Нагадаємо, засідання Північно-Кавказького окружного військового суду Російської Федерації у справі українського політв'язня Павла Гриба перенесли на 21 грудня.

Зазначимо, Інтерпол оголосив у міжнародний розшук за запитом Росії громадянина України Стефана Капіноса. Слідство вважає його посібником українця Павла Гриба, якого РФ звинувачує в примусі жительки Сочі Тетяни Єршової до теракту.

За версією російського слідства, з 27 березня по 15 травня 2017 року Гриб, перебуваючи на території України, через інтернет закликав дівчину привести в дію саморобний вибуховий пристрій на випускному вечорі 30 червня. Гриб був заарештований, раніше знаходився в СІЗО Краснодарського краю, потім був етапований в Ростовську область.

 

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