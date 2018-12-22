Суд у РФ не відпустив Гриба під домашній арешт

Фото: Павло Гриб (facebook.com/irina.romaliyskaya)

Суд відхилив клопотання сторони захисту політв’язня

Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (РФ) не погодився змінити на домашній арешт запобіжний захід украхнському політв’язню Павлу Грибу, обвинуваченому у схилянні до тероризму мешканки Краснодарського краю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнням на "Кавказский узел".

Як зазначається, клопотання адвоката було відхилене не зважаючи на інформацію про погіршення стану здоров’я політв’язня. За словами адвоката, Гриб потребує висококваліфікованого обстеження та лікування.

Нагадаємо, батько політв'язня Павла Гриба повідомив, що медичне обстеження стану здоров'я його сина провели 4 грудня у Ростові-на-Дону (РФ). В українця виявили багато хвороб, серед яких - проблеми з зором. На підставі висновку обстеження адвокат звернулась до Європейського суду з прав людини, який вимагає від РФ обстежити Гриба і надати висновок для ЄСПЛ до 2 січня.

РБК-Україна повідомляло, що 18 грудня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) закликав Росію надати інформацію про стан здоров'я українського політв'язня Павла Гриба.

Відзначимо, за версією російського слідства, з 27 березня по 15 травня 2017 року Гриб, перебуваючи на території України, через інтернет закликав дівчину привести в дію саморобний вибуховий пристрій на випускному вечорі 30 червня. Гриб був заарештований, раніше перебував в СІЗО Краснодарського краю, потім був етапований в Ростовську область.