Обвиняемые по "делу Хизб ут-Тахрир" рассказали об условиях в СИЗО

Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Юрист отметила, что эти нарушения, в соответствии с европейскими нормами, относят к нечеловеческим условиям

Обвиняемые во втором симферопольском "деле Хизб ут-Тахрир" рассказали об условиях содержания в СИЗО Ростовской области России. Об этом рассказала крымский юрист Эльвина Семедляева на заседании общественного объединения "Крымская солидарность", сообщает "Крым.Реалии".

Юрист отметила, что эти нарушения, в соответствии с европейскими нормами, относят к нечеловеческим условиям. Так же, как и отказ следователей в свидании арестантов с родственниками, и отказ принимать во внимание их религиозные потребности.

"В камерах холодно, сыро, накурено, есть клопы, мыши, тараканы до 5 см, нет вентиляции и дверей в туалет, с потолка сыплется штукатурка. Качество воды не соответствует санитарным нормам, у нее специфический запах, невозможно пить. Круглосуточное освещение и грохот железных дверей не позволяет даже вздремнуть, не говоря о полноценном сне. Нет необходимых медикаментов, а диетические нормы не учитываются", - рассказала Семедляева.

Напомним, Кировский райсуд Ростова-на-Дону (Россия) во вторник, 14 мая, продлил срок ареста в СИЗО на два месяца последним четырем из 24 крымских татар, задержанных в марте по второму симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир".

Отметим, сотрудники ФСБ, МВД России 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в результате было задержано 24 человека.