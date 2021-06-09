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Суд разрешил ввести в эксплуатацию "Дом-монстр" на столичном Подоле

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Киев, Среда 09 июня 2021 02:12
Суд разрешил ввести в эксплуатацию "Дом-монстр" на столичном Подоле Фото: в 2015 году суд запретил вводить в эксплуатацию дом (facebook.com/znenya.kuleba)
Автор: Даша Харченко

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева отменил запрет на ввод в эксплуатацию "Дома-монстра" на улице Нижний Вал, 27−29. В феврале 2015 года суд запретил вводить в эксплуатацию жилищно-офисный комплекс.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Евгения Кулеба.

Она отметила, что у застройщика отсутствует договор аренды земли.

"Обжалование этого решения в кассации требует времени, поэтому существует риск что Государственная архитектурно-строительная инспекция введет дом в эксплуатацию, несмотря на то, что у застройщика отсутствует договор аренды земли", - сообщила Кулеба.

В ноябре 2019 года Хозяйственный суд Киева в полном объеме удовлетворил исковые требования Киеврады против застройщика "Дома-монстра" на улице Нижний Вал. Суд признал, что ООО "Патели лизинг" осуществляет самовольное строительство, поскольку надстройка в жилищно-офисном комплексе строится без получения исходных данных и соответствующих разрешений на строительные работы, а также с существенным нарушением государственных строительных норм. Отметим, компания ООО "Патели Лизинг", которая занималась строительством дома на улице Нижний Вал, 27-29, планировала возвести здание на восемь этажей.

Ранее сообщалось, что члены правления Ассоциации городов Украины 22 апреля единогласно приняли решение, в котором выражена позиция категорической неподдержки законопроектов №4561 и №4562 как таких, которые вредят местному самоуправлению и не обеспечивают достижения поставленной цели.

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