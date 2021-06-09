Суд дозволив ввести в експлуатацію "Будинок-монстр" на столичному Подолі

Північний апеляційний господарський суд Києва скасував заборону на введення в експлуатацію "Будинку-монстра" на вулиці Нижній Вал, 27-29. У лютому 2015 року суд заборонив вводити в експлуатацію житлово-офісний комплекс.

"Оскарження цього рішення в касації вимагає часу, тому існує ризик що Державна архітектурно-будівельна інспекція введе будинок в експлуатацію, незважаючи на те, що у забудовника відсутній договір оренди землі", - повідомила Кулеба.

У листопаді 2019 року Господарський суд Києва в повному обсязі задовольнив позовні вимоги Київради проти забудовника "Будинку-монстра" на вулиці Нижній Вал. Суд визнав, що ТОВ "Пателі Лізинг" здійснює самовільне будівництво, оскільки надбудова в житлово-офісному комплексі будується без отримання вихідних даних і відповідних дозволів на будівельні роботи, а також з істотним порушенням державних будівельних норм. Зазначимо, компанія ТОВ" Пателі Лізинг", яка займалася будівництвом будинку на вулиці Нижній Вал, 27-29, планувала звести будівлю на вісім поверхів.

Раніше повідомлялося, що члени Правління Асоціації міст України 22 квітня одноголосно прийняли рішення, в якому виражена позиція категоричної непідтримки законопроектів №4561 та №4562 як таких, які шкодять місцевому самоврядуванню і не забезпечують досягнення поставленої мети.