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Ассоциация городов выступила против ряда законопроектов о застройке

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Киев, Вторник 01 июня 2021 08:45
Ассоциация городов выступила против ряда законопроектов о застройке Фото: Ассоциация городов выступила против ряда законопроектов о застройке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Члены правления Ассоциации городов Украины 22 апреля единогласно приняли решение, в котором выражена позиция категорической неподдержки законопроектов №4561 и №4562 как таких, которые вредят местному самоуправлению и не обеспечивают достижения поставленной цели.

Об этом сообщила пресс-служба АГУ в письме УП.

"Принятие законопроекта №4561 приведет к монополизации Министерства культуры и информационной политики в сфере охраны культурного наследия. Ассоциация отмечает, что в любой стране мира такая практика отсутствует. Действия Минкультуры являются безответственными и наносящими вред громадам. Все здания ненадлежащего качества были возведены именно с разрешения Минкультуры. Кроме того, министерство взяло за практику затягивать предоставления статусов памятников историческим зданиям, а это грозит уничтожением этих объектов", - говорится в письме.

Одновременно отмечается, что реализация законопроектов №4561 и №4562 никоим образом не усилит защиту памятников национального и местного значения; не обеспечит принятие правовых мер для охраны архитектурного наследия, предусмотренных Конвенцией об охране архитектурного наследия Европы, которой охрана архитектурного наследия определена одной из основных целей планирования застройки городской и сельской территорий.

"Кроме того, законопроект №4561 не учитывает принципы местного самоуправления, собственную компетенцию местного самоуправления, курса государства на децентрализацию полномочий органов исполнительной власти. Принятие законопроектов №4561 и №4562 значительно усложнит проведение проверок объектов культурного наследия, пресечение незаконных работ на них и применения к нарушителям штрафных санкций", - добавляют в АГУ.

Напомним, АГУ - всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления, представляющая позицию и защищающая интересы местного самоуправления. Создана в 1992 году по инициативе городских голов.

В состав Ассоциации входит более 900 территориальных общин. Председателем АГУ является мэр Киева Виталий Кличко.

Как известно, 27 мая сообщалось, что Минкультуры вместе с рядом ОГА, представителями местной власти просят народных депутатов безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке.

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