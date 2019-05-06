Суд разрешил Пучдемону избираться в Европарламент

Бывшему лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону и двум его соратникам разрешили принять участие в выборах в Европейский парламент, которые пройдут 23 по 26 мая. Об этом сообщает DW.

Таким образом суд отменил решение испанской избирательной комиссии, которая ранее запретила Пучдемону и бывшим членам его правительства Тони Комино и Кларе Понсати баллотироваться в Европейский парламент.

Напомним, в конце апреля Пучдемона исключили из списков на выборах в Европарламент. В соответствии с испанским законодательством, на момент вступления в силу своего мандата евродепутат должен принести присягу в Мадриде, а в случае возвращения в Испанию Пучдемону и его соратникам, которые скрываются за рубежом, грозят задержание и судебный процесс.

Ранее Пучдемон подтвердил намерение участвовать в майских выборах в Европарламент от своей политической силы "Вместе за Каталонию". В частности, в марте официальный представитель правительства Каталонии Эльза Артади заявила, что Карлес Пучдемон возглавит список "Вместе за Каталонию" на предстоящих выборах в Европарламент (ЕП), которые состоятся в Испании 26 мая.