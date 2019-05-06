Суд дозволив Пучдемону обиратися в Європарламент

Колишньому лідерові Каталонії Карлесу Пучдемону і двом його соратникам дозволили взяти участь у виборах в Європейський парламент, які відбудуться 23 по 26 травня. Про це повідомляє DW.

Таким чином суд скасував рішення іспанської виборчої комісії, яка раніше заборонила Пучдемону і колишнім членам його уряду Тоні Коміно і Кларі Понсати балотуватися в Європейський парламент.

Нагадаємо, в кінці квітня Пучдемона виключили зі списків на виборах в Європарламент. Згідно з іспанським законодавством, на момент вступу в силу свого мандата євродепутат повинен принести присягу в Мадриді, а в разі повернення в Іспанію Пучдемону і його соратникам, які переховуються за кордоном, загрожують затримання та судовий процес.

Раніше Пучдемон підтвердив намір брати участь у травневих виборах в Європарламент від своєї політичної сили "Разом за Каталонію". Зокрема, у березні офіційний представник уряду Каталонії Ельза Артади заявила, що Карлес Пучдемон очолить список "Разом за Каталонію" на майбутніх виборах в Європарламент (ЄП), які відбудуться в Іспанії 26 травня.