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Пучдемон будет баллотироваться в Европарламент

Новости » Политика    10.04.2019 - 21:42
Пучдемон будет баллотироваться в Европарламент
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com/KRLSPuigdemont)

Пучдемон представил весь список коалиции "Вместе за Каталонию"

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон подтвердил намерение участвовать в майских выборах в Европарламент (ЕП) от своей политической силы "Вместе за Каталонию". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Belga.

В присутствии бывших членов каталонского правительства Клары Понсати и Тони Комина Пучдемон представил весь список коалиции "Вместе за Каталонию".

В марте официальный представитель правительства Каталонии Эльза Артади заявила, что Карлес Пучдемон возглавит список "Вместе за Каталонию" на предстоящих выборах в Европарламент (ЕП), которые состоятся в Испании 26 мая.

Пучдемон в Бельгии из 2017 года после проведения референдума о выходе автономии из состава Испании и утверждения местным парламентом резолюции о провозглашении независимой республики. Экс-лидер автономии является главой коалиции "Вместе за Каталонию".

Напомним, Европейская комиссия и Агентство по кибербезопасности Европейского союза в пятницу, 5 апреля, провели учения по кибербезопасности, отработав реагирование на возможные инциденты в ходе выборов в Европейский парламент.

Ранее сообщалось, что специальная европейская группа по борьбе с фальшивыми прокремлевскими сообщениями зафиксировала более 5 тысяч случаев российской дезинформации с 2015 года.

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