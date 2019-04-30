Пучдемона исключили из списков на выборах в Европарламент

Фото: Карлес Пучдемон (premsa.gencat.cat)

Экс-главе Каталонии в случае возвращения в Испанию грозит суд

Центральная избирательная комиссия Испании исключила из списков на предстоящих 23-26 мая выборах в Европарламент бывшего главу каталонской администрации Карлеса Пучдемона и еще двух каталонских политиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Помимо Пучдемона из списков исключили экс-министра здравоохранения Каталонии Тони Комина и бывшего министра образования автономного сообщества Клару Понсати.

В соответствии с испанским законодательством, на момент вступления в силу своего мандата евродепутат должен принести присягу в Мадриде, а в случае возвращения в Испанию Пучдемону и его соратникам, которые скрываются за рубежом, грозят задержание и судебный процесс.

Отмечается, что в настоящий момент Верховный суд Испании не может назначить дату слушаний, поскольку местное правосудие не позволяет проводить заседания в отсутствие обвиняемого.

Отметим, власти Испании вменяют в вину Пучдемону, Комине и Понсати растрату бюджетных средств, а Пучдемона и Комина обвиняют в "мятеже".

Напомним, ранее бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон подтвердил намерение участвовать в майских выборах в Европарламент от своей политической силы "Вместе за Каталонию".