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Суд розблокував приватизацію "Центренерго"

Новини » Економіка     10.02.2020 - 14:07
Суд розблокував приватизацію "Центренерго"
Фото: Центренерго (РБК-Україна)

Завдяки рішенню суду знову з'явилась теоретична можливість продажу підприємства

Господарський суд м. Києва своєю ухвалою від 6 лютого 2020 року задовольнив клопотання Фонду державного майна України, скасувавши заходи забезпечення позову, якими було заблоковано приватизацію ПАТ "Центренерго". Про це повідомляє прес-служба ФДМ.

У фонді нагадали, що 23 січня 2020 року Господарський суд м. Києва розглянув та задовольнив заяву ТОВ "Укрдонінвест" про забезпечення позову та заборонив фонду вчиняти дії щодо приватизації ПАТ "Центренерго" до вступу в законну силу судового рішення за результатами розгляду справи по суті про визнання недійсним наказу ФДМУ № 1572 від 13 грудня 2018 року.

У відповідь фондом було подано до Господарського суду міста Києва клопотання про скасування зазначених заходів забезпечення позову.

Водночас, наприкінці січня Фонд державного майна України розпочав процедуру відбору інвестиційних радників з приватизації для ПАТ "Центренерго". З метою детального аналізу стану справ в компанії за результатами 2019 року ФДМ також залучає аудиторську компанію.

Відзначимо, різні українські уряди неодноразово заявляли про плани приватизації "Центренерго", але всі спроби закінчувалися безрезультатно.

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