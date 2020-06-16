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Суд разблокировал пересмотр решения о конфискованных "деньгах Януковича"

Новости » Происшествия     16.06.2020 - 19:43
Суд разблокировал пересмотр решения о конфискованных "деньгах Януковича"
Фото: Виктор Янукович (УНИАН)

Отменено решение суда Донецкой области об отказе рассмотреть апелляцию

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда разблокировал пересмотр решения о конфискованных "деньгах экс-президента Виктора Януковича". Речь идет о спецконфискации 1,5 млрд долларов компаний, связанных с президентом-беглецом.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Так, суд отменил решение суда Донецкой области об отказе рассмотреть апелляцию и решил назначить новое рассмотрение.

"16 июня 2020 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационные жалобы представителей юридических лиц "Aldoza Investments Limited", "Wonderbliss Ltd", "Opalcore Ltd", "Erosaria Ltd", "Akemi Management Limited", "Loricom Holding Group Ltd", "Foxtron Networks Limited", которые оспаривали постановление Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года. КУС ВС отменил определение апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полный текст постановления объявят 22 июня.

Напомним, в мае 2017 года апелляционный суд Донецкой области отказался открывать производство по поданной адвокатами Януковича апелляции о конфискации 1,5 млрд долларов.

Отметим, "Ощадбанк" начал конфискацию этих денег в апреле 2017 года в госбюджет по решению суда.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ЯнуковичконфискацияСуд
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