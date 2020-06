Суд розблокував перегляд рішення про конфісковані "гроші Януковича"

Фото: Віктор Янукович (УНІАН)

Скасовано рішення суду Донецької області про відмову розглянути апеляцію

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розблокував перегляд рішення про конфісковані "гроші екс-президента Віктора Януковича". Мова йде про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів компаній, пов'язаних з президентом-втікачем.

Про це повідомляє прес-служба Верховного суду.

Так, суд скасував рішення суду Донецької області про відмову розглянути апеляцію і вирішив призначити новий розгляд.

"16 червня 2020 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розглянув касаційні скарги представників юридичних осіб "Aldoza Investments Limited", "Wonderbliss Ltd", "Opalcore Ltd", "Erosaria Ltd", "Akemi Management Limited", "Loricom Holding Group Ltd", "Foxtron Networks Limited", які оскаржували постанову Апеляційного суду Донецької області від 24 травня 2017 року. КУС ВС скасував ухвалу апеляційного суду про відмову у відкритті апеляційного провадження і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, повний текст постанови оголосять 22 червня.

Нагадаємо, в травні 2017 року апеляційний суд Донецької області відмовився відкривати провадження щодо поданої адвокатами Януковича апеляції про конфіскацію 1,5 млрд доларів.

Зазначимо, "Ощадбанк" почав конфіскацію цих грошей у квітні 2017 року до держбюджету за рішенням суду.

Автор: Максим Зайченко