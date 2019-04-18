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Гройсман назвал сговором ситуацию с конкурсом на главу Таможни

Новости » Общество    18.04.2019 - 14:59
Гройсман назвал сговором ситуацию с конкурсом на главу Таможни
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Конкурс на главу Таможни, по мнению Гройсман, блокирует контрабандное лобби

Премьер-министр Владимир Гройсман считает остановку конкурса на главу Таможенной службы коррупционным сговором. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

По его убеждению, Окружной админсуд Киева принял решение о приостановке конкурса в результате коррупционного сговора. Он также предположил, что это произошло из-за намерений провести прозрачный конкурс.

"Уже есть кандидаты, несколько из них имеют хорошую репутацию. И когда контрабандное лобби увидело, что что-то их не устраивает, они пошли прикрываться решением суда ", - заявил Гройсман.

Он также призвал нардепа Андрея Антонищака, который подал в суд, отозвать свой иск.

Гройсман назвал сговором ситуацию с конкурсом на главу Таможни

 

Напомним, Кабинет министров Украины в конце марта объявил конкурс на глав налоговой и таможенной служб, которые образуются в рамках реформы Фискальной службы.

На пост главы Таможни претендуют проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов и глава общественной организации "Центр развития цифровой экономики" Андрей Саварец.

 

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