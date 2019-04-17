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Суд рассмотрит вопрос о снятии ареста со счетов Януковича

Новости » Политика    17.04.2019 - 12:29
Суд рассмотрит вопрос о снятии ареста со счетов Януковича
Фото: Шевченковский районный суд (webscreenshot google.com.ua/maps)

Речь идет о счетах во Всеукраинском банке развития

Шевченковский районный суд Киева рассмотрит вопрос о снятии ареста со счетов во "Всеукраинском банке развития". Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По ее данным, заседание состоится сегодня в 13.30. Дело о снятии ареста с "денег Януковича и Ко" будет рассматривать судья Оксана Голуб.

"Считайте это анонсом", - добавила она.

Суд рассмотрит вопрос о снятии ареста со счетов Януковича

Напомним, в апреле 2018 года Печерский районный суд Киева снял арест со счетов компаний, связанных с Александром Януковичем, сыном экс-президента Украины Виктора Януковича. В частности, речь идет о счетах во "Всеукраинском банке развития".

Напомним, Национальный банк принял решение об отзыве лицензии и ликвидации "Всеукраинского банка развития" в декабре 2015 года. Банк контролировался сыном Виктора Януковича Александром. В 2018 году Верховный суд Украины подтвердил решения судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска Александра Януковича к Национальному банку, в котором сын экс-президента Украины требовал возместить 1,6 млрд гривен убытков.

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