Верховный суд подтвердил решение о проигрыше сыном Януковича иска к НБУ

Александр Янукович потребовал в НБУ компенсировать 1,6 млрд гривен из-за ликвидации "ВБР"

Верховный суд Украины подтвердил решения судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска Александра Януковича к Национальному банку, в котором сын экс-президента Украины требовал возместить 1,6 млрд гривен убытков. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Янукович в качестве акционера ПАО "Всеукраинский банк развития" в августе 2017 года подал иск к НБУ о возмещении убытков в размере 1,6 млрд гривен в связи с признанием "ВБР" неплатежеспособным.

По данным НБУ, Высший административный суд Украины еще в январе 2016 года подтвердил правомерность принятия постановления Национальным банком Украины "Об отнесении Публичного акционерного общества "Всеукраинский банк развития" к категории неплатежеспособных" от 27 ноября 2014 года № 743.

Такое решение НБУ принял с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов этого банка в связи с применением Советом Европейского союза санкций к единственному акционеру ПАО "ВБР" Александру Януковичу. Уже 21 декабря 2015 года НБУ принял решение о ликвидации "ВБР".

"Верховный Суд Украины подтвердил выводы судов предыдущих инстанций о необоснованности исковых требований Александра Януковича. Таким образом, постановление Верховного суда от 20 июня 2018 года оставила кассационную жалобу Януковича Александра Викторовича без удовлетворения, а постановление Апелляционного суда Киева от 6 марта 2018 года и решение Печерского районного суда Киева от 14 ноября 2017 года по делу №757/46587/17-ц - без изменений", - отметили в НБУ.

Напомним, Верховный суд 20 июня не удовлетворил жалобу сына экс-президента Украины Виктора Януковича - Александра - к Национальному банку Украины о возмещении 1,5 млрд гривен.