ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд рассмотрит иск о полномочиях президента назначать врио главы ГБР

Новости » Политика     28.02.2020 - 13:51
Суд рассмотрит иск о полномочиях президента назначать врио главы ГБР
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Суд открыл производство в деле по иску к Зеленскому

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску относительно полномочий президента Украины назначать временного исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОАСК в Facebook.

Так, суд открыл производство в деле по иску Олега Шрама к главе государства Владимиру Зеленскому из-за назначения врио директора ГБР.

"Истец просит суд признать отсутствие компетенции (полномочий) у главы государства назначать временного исполняющего обязанности директора ГБР", - сообщили в ОАСК.

Отмечается, что суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства.

Суд рассмотрит иск о полномочиях президента назначать врио главы ГБР

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции права президента назначать глав ГБР и НАБУ. Документ не соответствует ст. 157 и 158 Конституции.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада 3 сентября направила на рассмотрение Конституционного суда законопроект Зеленского, которым предлагается закрепить за президентом полномочия по назначению руководителей НАБУ и ГБР.

Зеленский ветировал отмену закона о строевом уставе ВСУ ГБР будет сотрудничать с правоохранительными органами Израиля
Новости Украины Владимир ЗеленскийискГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь