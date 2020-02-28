Суд розгляне позов щодо повноважень президента призначати т.в.о. глави ДБР

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Суд відкрив провадження у справі за позовом до Зеленського

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження за позовом щодо повноважень президента України призначати тимчасового виконувача обов'язки директора Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОАСК у Facebook.

Так, суд відкрив провадження у справі за позовом Олега Шрама до глави держави Володимира Зеленського через призначення т.в.о. директора ДБР.

"Позивач просить суд визнати відсутність компетенції (повноважень) у глави держави призначати тимчасового виконувача обов’язки директора ДБР", - повідомили в ОАСК.

Зазначається, що суд розглядатиме справу за правилами спрощеного позовного провадження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд України визнав неконституційним законопроєкт про закріплення в Конституції права президента призначати голів ДБР та НАБУ. Документ не відповідає ст. 157 і 158 Конституції.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада 3 вересня направила на розгляд Конституційного суду законопроєкт Зеленського, яким пропонується закріпити за президентом повноваження щодо призначення керівників НАБУ та ДБР.