Суд рассмотрит ходатайство об аресте Продана 3 декабря

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

САП просит суд арестовать Продана с залогом в 89 млн гривен

Соломенский районный суд Киева назначил на 3 декабря 2018 года рассмотрение ходатайства об аресте экс-главы Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, сегодня, 30 ноября 2018 года, в суд поступило ходатайство о применении в отношении Продана меры пресечения.

"Судебное заседание по делу состоится 3 декабря 2018 года в 14:30 в помещении суда по адресу: г Киев, ул. П. Шутова, 1", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Соломенский райсуд Киева с ходатайством об аресте Продана. САП просит суд арестовать Продана с залогом в 89 млн гривен.

Как писало РБК-Украина, 15 ноября САП составила и подписала письменное уведомление о подозрении Продану. Продану инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ч. 3209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.