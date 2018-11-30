Суд розгляне клопотання про арешт Продана 3 грудня

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

САП просить суд арештувати Продана з заставою у 89 млн гривень

Солом'янський районний суд Києва призначив на 3 грудня 2018 року розгляд клопотання про арешт екс-глави Державної фіскальної служби України Мирослава Продана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Як зазначається, сьогодні, 30 листопада 2018 року, до суду надійшло клопотання про застосування відносно Продана запобіжного заходу.

"Судове засідання в справі відбудеться 3 грудня 2018 року о 14:30 в приміщенні суду за адресою: м Київ, вул. П. Шутова, 1", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Солом’янського райсуду Києва із клопотанням про арешт Продана. САП просить суд арештувати Продана з заставою у 89 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, 15 листопада САП склала і підписала письмове повідомлення про підозру Продану. Продану інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення) та ч. 3 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.