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Депутаты Европарламента призвали Зеленского не выдавать РФ фигуранта дела МН17 Цемаха

Новости » Политика    05.09.2019 - 00:07
Депутаты Европарламента призвали Зеленского не выдавать РФ фигуранта дела МН17 Цемаха
Иллюстративное фото (European Parliament)

В Европарламенте опасаются, что российское правительство не допустит появления Цемаха в суде

Депутаты Европейского парламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором просят не допустить выдачи Российской Федерации свидетеля по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха в хое обмена пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо, опубликованное инициатором обращения, европарламентарием от Нидерландов Кати Пири.

"Мы понимаем ситуацию, в которой проходят переговоры (об обмене между РФ и Украиной, - ред.), и дипломатические усилия украинской власти. Однако Цемах является подозреваемым в уголовном расследовании уничтожения MH17. Доступ Совместной следственной группы к нему и его показаниям имеет чрезвычайную ценность для эффективного судебного расследования", - говорится в письме.

Письмо подписали 40 депутатов, которые считают, что если Цемах станет участником обмена заключенными между Россией и Украиной, то с высокой вероятностью сумеет избежать допроса следователями международной следственной группы (JIT), которая ведет дело о крушении рейса MH17 на Донбассе.

"Просьба России о выдаче украинского гражданина весьма странная. Она свидетельствует о том, что российское правительство хочет не допустить появления этого человека в суде", - заявила Пири.

В письме также подчеркивается, что Цемах - гражданин Украины, который находится под стражей, и напоминается о резолюции СБ ООН, по которой все лица, прямо или косвенно ответственные за уничтожение MH17, должны предстать перед судом.

Напомним, следователи из Нидерландов, которые расследуют катастрофу пассажирского лайнера Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, хотят допросить бывшего "начальника ПВО" боевиков "ДНР" Владимира Цемаха, который находится под стражей в Украине.

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